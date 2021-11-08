Лидеру "лимоновцев" вменяют демонстрацию запрещенной символики

Одному из руководителей незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В Лимонова" Андрею Дмитриеву, задержанному 7 ноября после акции в честь годовщины Октябрьской революции, вменяют публичное демонстрирование символики запрещенной организации (ст. 20.3 КоАП), сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин.

По словам защитника, протокол составили за маску Дмитриева с символикой партии – гранатой "лимонкой" и молнией в белом круге на красном фоне. Официально этот символ не признан экстремистским.

Наказание по этой статье предусматривает административный арест до 15 суток.

Накануне стало известно, что Дмитриеву по итогам состоявшейся 7 ноября акции хотят вменить распитие алкоголя в общественном месте (ст. 20.20 КоАП) и организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

В воскресенье, 7 ноября, в Петербурге состоялись торжественные мероприятия в честь 104-й годовщины Великой Октябрьской революции. Одно из них проходило у памятника Ленину у Финляндского вокзала. В нем приняли участие около 50 человек, среди которых присутствовали представители партий "РОТ-Фронт", "Другая Россия Э.В. Лимонова" и других. По итогам акции задержали одного из лидеров коммунистов, 70-летнего Виктора Тюлькина и четверых "лимоновцев".

Напомним, в конце сентября за символику с "лимонкой" в Екатеринбурге на 15 суток арестовали троих другороссов.

Константин Леньков