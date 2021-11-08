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Новости 16:57

РКН заблокировал более 4 тысяч страниц с информацией о продаже фейковых QR-кодов

фото ЗакС политика РКН заблокировал более 4 тысяч страниц с информацией о продаже фейковых QR-кодов

С начала года Роскомнадзор добился удаления или блокировки свыше четырех тысяч страниц в интернете (4117), на которых говорилось о платных способах получить поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса или поддельный QR-код, сообщает пресс-служба ведомства.

Пик блокировок пришелся на июль и август: 1353 и 1148 соответственно, с начала осени их объем пошел на спад.

РКН также напоминает, что в России введена уголовная ответственность за распространение фейков о коронавирусе, приведших к тяжким последствиям. В том случае, если фейк привел к причинению вреда здоровью или смерти, осужденный рискует оказаться в местах заключения на срок до пяти лет.


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