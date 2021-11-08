Двух журналисток сделали иноагентами из-за ссылок в соцсетях

Российские журналистки Соня Гройсман* и Ольга Чуракова*, интересовавшиеся причинами своего попадания в персональном качестве в реестр СМИ-иноагентов, получили официальное разъяснение от Минюста. Как оказалось, основанием для включения в перечень стали всего лишь ссылки, оставленные на их страницах в социальных сетях и ведущие на материалы изданий, уже объявленных иноагентами. Речь идет о публикациях "Медузы"* и VTimes*.

"Настолько несерьёзная работа даже расстраивает: репостнула материал лучшей подруги, попросила поддерживать "Медузу"*-иноагента, а ещё у меня есть друзья на фейсбуке, конец! Можете теперь проверить все свои страницы, найдёте и не такие грехи", - прокомментировала Гройсман* обоснование чиновников.

Напомним, что "Медуза"* оказалась в реестре в апреле, VTimes* – в мае, а обе журналистки – в июле. С середины лета перечень вырос вчетверо. Обычно иноагентом признают то или иное медиа под предлогом получения им иностранного финансирования.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ, исполняющих функцию СМИ-иноагента