ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:13

Двух журналисток сделали иноагентами из-за ссылок в соцсетях

фото ЗакС политика Двух журналисток сделали иноагентами из-за ссылок в соцсетях

Российские журналистки Соня Гройсман* и Ольга Чуракова*, интересовавшиеся причинами своего попадания в персональном качестве в реестр СМИ-иноагентов, получили официальное разъяснение от Минюста. Как оказалось, основанием для включения в перечень стали всего лишь ссылки, оставленные на их страницах в социальных сетях и ведущие на материалы изданий, уже объявленных иноагентами. Речь идет о публикациях "Медузы"* и VTimes*.

"Настолько несерьёзная работа даже расстраивает: репостнула материал лучшей подруги, попросила поддерживать "Медузу"*-иноагента, а ещё у меня есть друзья на фейсбуке, конец! Можете теперь проверить все свои страницы, найдёте и не такие грехи", - прокомментировала Гройсман* обоснование чиновников.

Напомним, что "Медуза"* оказалась в реестре в апреле, VTimes* – в мае, а обе журналистки – в июле. С середины лета перечень вырос вчетверо. Обычно иноагентом признают то или иное медиа под предлогом получения им иностранного финансирования.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ, исполняющих функцию СМИ-иноагента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама