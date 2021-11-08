С начала года более 15,5 тысяч петербургских врачей, пострадавших от работы с COVID-19, получили выплаты

Общее число единоразовых выплат из петербургского бюджета медикам, которые пострадали во время работы с коронавирусными больными, с начала года составило 15 554, сообщает пресс-служба профильного вице-губернатора Олега Эргашева. В свою очередь, выплат семьям медиков, которые скончались во время такой работы, за отчетный период насчитали 36.

"Общая сумма произведенных выплат превысила 4,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Учрежденные в качестве компенсаций за опасную работу в первый год пандемии, выплаты по 300 тысяч и по 1 млн рублей возобновили с марта. За весь 2020 год они достались меньшему числу петербуржцев – 11 178 медикам и 37 семьям, потерявшим кормильца. В сумме расходы на эту статью бюджета в прошлом году составили 3,7 млрд рублей.