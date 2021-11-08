ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:25

Беглов доволен ростом желающих привиться, но просит не записываться сразу в несколько пунктов

фото ЗакС политика Беглов доволен ростом желающих привиться, но просит не записываться сразу в несколько пунктов

Петербургский губернатор Александр Беглов подвел итоги нерабочего периода (30 октября – 7 ноября) с точки зрения эпидемиологической динамики. Свое еженедельное обращение он начал со слов благодарности всем жителям, поскольку, по оценке Беглова, городу за это время удалось качественно улучшить ключевые показатели, стабилизировать ситуацию и "выйти на новое плато".

"Нам удается преодолевать негативные тенденции, число активных больных стабилизировалось на уровне 45 тысяч, но это высокий уровень", - произнес чиновник в авторской программе на "Радио России – Петербург".

По данным губернатора, на нерабочей неделе число прививок в ежесуточном выражении выросло на порядок.

"Неделю назад, в первый нерабочий понедельник, у нас было сделано свыше 24,5 тысяч прививок, из них 18,5 тысяч – первым компонентом "Спутника V". Это почти в два раза больше, чем в будние дни до осенних каникул. Всего за последние две недели число вакцинированных за сутки увеличилось в среднем на 12-15 тысяч человек", - гласят его подсчеты.

При этом Беглов отметил, что изрядное число желающих привиться записывается на вакцинацию сразу в несколько поликлиник, что накладывает дополнительную нагрузку на систему городского здравоохранения и увеличивает время ожидания прививки для остальных.

"Каждый день порядка 10 тысяч заявившихся не приходит вакцинироваться", - заключил глава города, попросив воздержаться от такого поведения.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама