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Новости 19:35

Петербургские коммунальщики готовятся к гололедице на дорогах

фото ЗакС политика Петербургские коммунальщики готовятся к гололедице на дорогах

Комитет Смольного по благоустройству, отталкиваясь от неблагоприятных прогнозов синоптиков, организовал выезд на улицы города тяжелой уборочной техники, чтобы избежать негативных последствий возможной гололедицы. Ближайшей ночью в Петербурге ожидается отрицательная температура воздуха.

В настоящее время специалисты заблаговременно наносят на проезжую и пешеходную части улиц противогололедные материалы.

Всего 8 ноября улицы готовят к минусовой температуре 577 машин и 1140 дворников. Непосредственно ближайшей ночью на 126 наиболее опасных участках городских магистралей будут работать 128 специализированных машин, призванные при необходимости вторично обработать асфальт.


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