"Справедливая Россия" в Петербурге предложила добавить денег на гранты СМИ, развитие промзон и раздельный сбор мусора

Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Заксобрании внесла восемь поправок к проекту бюджета Петербурга на 2022 год (документы есть в распоряжении ЗАКС.Ру).

Расходы по большинству поправок предлагается обеспечить за счет резервного фонда города. В частности, эсеры хотят выделить из него 3,2 млрд рублей на ежемесячные выплаты для детей в возрасте 3-7 лет. Еще 500 млн фракция намерена направить семьям с детьми, не попавшими в государственные детские сады и школы.

"Из-за сложной транспортной доступности учреждений образования, а также из-за перенаполняемости классов семьи отказываются отдавать своих детей в государственные учреждения образования и выбирают получение образования на дому или в частных образовательных организациях. При этом расходы на обучение и воспитание детей увеличиваются", - говорится в пояснительной записке.

Эсеры также считают необходимым увеличить на 2,2 млрд расходы на содержание дорог и на 2 млрд - на приобретение новой техники для уборки и содержания транспортных путей.

Другой поправкой предлагается выделить 59,3 млн на разработку программы по раздельному сбору мусора и ее внедрению.

488,1 млн рублей эсеры попросили добавить комитету по природопользованию. Основная часть этой суммы, по замыслу авторов, должна пойти на покупку природоохранной техники.

Частично за счет резервного фонда, частично за счет сокращения трат на антитеррористическую защищенность предложено на 564,4 млн увеличить расходы на содержание и паспортизацию зеленых зон.

Еще одной поправкой фракция хочет добавить 1 млрд на развитие промышленных зон "Металлострой" и "Парнас", а также производственной зоны "Каменка". Средства предлагается выделить за счет уменьшения софинансирования строительства "СКА Арены" на месте снесенного СКК "Петербургский". Город, напомним, в 2022 году планирует выделить из бюджета 10 млрд рублей на возведение этого объекта.

Предлагается за счет сокращения расходов на развитие событийного туризма добавить 50 млн на гранты средствам массовой информации и 30 млн на создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов, на образование и подготовку людей с ограниченными возможностями.

Наконец, седьмой поправкой предложено добавить 3,6 млрд рублей фонду капитального ремонта. Выделить фонду дополнительные 3 млрд рублей уже согласился губернатор Александр Беглов. Ожидается, что это позволит не увеличивать взносы на капремонт с населения. Подробнее о поправках главы города читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев