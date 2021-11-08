Почти половину депутатов МО "Гражданка" вызвали в Смольный из-за деклараций о доходах

Девять из 20 муниципальных депутатов МО "Гражданка" с 15 по 19 ноября должны явиться в комитет территориального развития (КТР) Петербурга для беседы. Их вызвали для дачи пояснений по содержанию представленных сведений о доходах и имуществе за 2020 год, сообщил ЗАКС.Ру мундеп Вадим Сафонов (член Движения демократического обновления, избрался от "Справедливой России").

- Я, конечно, пойду, - подтвердил Сафонов. - Интересно, о чем именно будут спрашивать. Тем не менее могу уже сегодня открыто сказать: свой мандат я сдавать не стану. Если есть вопросы по конкретным правонарушениям, пусть обращаются в СК. Я уверен, что никаких поводов у них нет. Если реальных обвинений в коррупции мне не предъявляют, тогда я считаю своим долгом публично выразить протест против внесудебных попыток репрессий в отношении народных избранников.

Муниципалу известно, что в комитет вызвали также его коллегу по совету и движению Ирину Майорову.

Глава МО "Гражданка" Елена Беляева ("Справедливая Россия") рассказала ЗАКС.Ру, что среди приглашенных на беседу помимо справороссов есть представители "Единой России" и "Яблока". Она считает, что в этом нет политическом подтекста.

- По моему личному мнению, проверяли просто всех поголовно, - полагает Беляева. - По депутатам этого созыва получается глубина проверки: есть декларации за 2019 год, за 2020 год, есть декларации, которые депутаты подавали, еще будучи кандидатами. С учетом этого трехлетнего срока был проведен детальный анализ, об этом говорится и в письме КТР. Я полагаю, что это стандартная процедура, которая будет [повторяться] и в последующем. К этому надо готовиться, более тщательно подходить к вопросу составления этих сведений.

Беляева рассказала, что год назад в комитет из-за вопросов по поводу декларации уже вызывали одного из депутатов МО "Гражданка". Мундеп дал пояснения, и на этом история завершилась, напомнила глава. Она отметила, что на беседы в КТР поочередно вызывают и депутатов других муниципальных советов.

В частности, сразу после ноябрьских праздников там ждут четырех представителей "Справедливой России" в МО "Гавань". У комитета возникли претензии к их декларациям за 2020 год. При этом из-за якобы выявленных существенных ошибок в сведениях тех же мундепов уже за 2019 год губернатор Александр Беглов предложил лишить всех четырех депутатов полномочий.