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Отбывающего срок за разбитое окно в офисе ЕР Азата Мифтахова поставили на учёт как склонного к терроризму

фото ЗакС политика Отбывающего срок за разбитое окно в офисе ЕР Азата Мифтахова поставили на учёт как склонного к терроризму

Приговорённого к шести годам колонии по делу о нападении на столичный офис "Единой России" математика Азата Мифтахова поставили на учёт как склонного к суициду, терроризму, употреблению наркотиков и нападению на сотрудников колонии, сообщают его соратники.

Склонность к нападению на сотрудников колонии Мифтахову приписали из-за наличия судимости по ст. 318 УК РФ, к суициду — за попытку вскрыть вены в СИЗО. При этом причину, по которой его поставили на учёт как склонного к террористической деятельности и употреблению наркотиков, администрация колонии объяснять не стала.

Отныне каждые два часа Мифтахов должен будет представляться на видеорегистратор сотруднику колонии. Правило действует и ночью.

В январе Головинский суд Москвы приговорил Мифтахова к шести годам колонии. По версии суда, Мифтахов в январе 2018 года участвовал в нападении на московский офис "Единой России": тогда у помещения партии власти разбили окно и бросили внутрь дымовую шашку. Двум другим фигурантам суд назначил условные сроки.

Расследование дела об этой акции возобновили в 2019 году после задержания Мифтахова. Сначала его подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого Мифтахов стал обвиняемым по другому делу, причем показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента, – единственное доказательство участия аспиранта МГУ. При этом члены ОНК заявляли о наличии следов пыток на теле Мифтахова.


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