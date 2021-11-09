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Новости 10:58

Ролик депутата Наливкина про взорванный баннер ЕР стал поводом для возбуждения уголовного дела

фото ЗакС политика Ролик депутата Наливкина про взорванный баннер ЕР стал поводом для возбуждения уголовного дела

В отношении членов съёмочной команды роликов про вымышленного уссурийского депутата Виталия Наливкина возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 3 ст. 213 УК), оповестил подписчиков журналист Андрей Пивоваров у себя в телеграм-канале, ссылаясь на полученную от продюсера сериала Андрея Клочкова информацию. У всех прошли обыски.

Клочков уточнил, что поводом для возбуждения дела стало видео, в котором Наливкин стреляет якобы из гранатомёта сначала по автобусной остановке, а потом по предвыборному плакату "Единой России". 

Максимальное наказание по обозначенной статье — до 8 лет лишения свободы.

В разговоре с Baza Клочков уточнил, что обыски были проведены у него самого, а также у оператора Александра Анимова, продюсера Семена Вавилова. Всех отпустили под обязательство о явке.

Уточним, что в видео с "гранатомётом" фигурирует также "официальный представитель МВД Уссурийского района" Марина Вульф, спародировавшая официального представителя МВД России Ирину Волк. После того, как ролик вышел в свет, актрису Ларису Кривоносову, сыгравшую Вульф, сначала арестовали на 10 суток, а потом отправили в колонию на три месяца по статье об уклонении от административного надзора (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ).


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