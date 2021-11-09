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Новости 11:18

Полиция прекратила дело челябинского активиста "Весны", возбуждённое по "дадинской" статье

фото ЗакС политика Полиция прекратила дело челябинского активиста "Весны", возбуждённое по "дадинской" статье

В Челябинске полиция прекратила уголовное дело о неоднократном нарушении митинговых правил (ст. 212.1 УК РФ), возбуждённое в отношении экс-координатора местной "Весны" Александра Кашеварова, информирует "Апология протеста".

По статье 20.2 КоАП РФ Кашеваров ранее был осуждён трижды: это и послужило поводом для возбуждения дела. Однако на момент совершения четвёртого административного правонарушения в законную силу вступило лишь одно решение суда — а значит, отсутствовал состав преступления.

Александру Кашеварову разъяснили право на реабилитацию.

Ранее, опасаясь, что суд может отправить его в колонию, Кашеваров вынужденно уехал в Нидерланды.


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