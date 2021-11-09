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Новости 11:42

Обновлённый антирекорд: в РФ зафиксировано 1211 COVID-смертей

фото ЗакС политика Обновлённый антирекорд: в РФ зафиксировано 1211 COVID-смертей

За минувшие сутки в России был в очередной раз побит антирекорд по приросту COVID-смертей: за последние 24 часа от последствий инфекции скончались 1211 человек, оповестили в оперативном штабе. Это новый максимум с начала пандемии. За всё время болезнь унесла жизни 249 215 россиян.

Всего выявлено 39 160 новых случаев, при этом излечились 32 036 заболевших.

В Москве 5287 новых заражённых — на 305 больше, чем вчера. В Подмосковье заразились 2818 человек. В Петербурге коронавирус подтвердился у 2680 местных жителей (вылечились 3154 заражённых, умерли 88 пациентов).

Всего по состоянию на 9 ноября в РФ COVID-19 был обнаружен у 8 873 655 граждан.


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