За неделю петербуржцы подали свыше 300 заявок на получение разрешения для парковки в центре

С 1 по 7 ноября жители Петербурга подали 327 заявок на получение специального разрешения для парковки в центре: соответствующий документ необходим гражданам, проживающим в зоне платной парковки, сообщили в комитете по транспорту.

Зона платного паркинга в Центральном районе начнёт свою работу 1 декабря.

"Заявители получают решение по своим обращениям в течение 3-4 дней, при этом срок обработки заявок составляет 10 рабочих дней", — указывается в послании комтранса.

Информация о статусе заявки находится на сайте комитета в разделе "Платные парковки".

Оформление разрешений для новой зоны платной парковки стартовало 1 ноября.