В Саратове возле здания облдумы задержан коммунист Николай Бондаренко

Саратовские правоохранители задержали местного депутата от КПРФ Николая Бoндаренко возле здания локальной областной думы, оповестил подписчиков депутат Госдумы Валерий Рашкин у себя в телеграм-канале.

"Причина — якобы хулиганство на избирательном участке 19 сентября. Оцените оперативность. Истинная причина — отстаивание настоящих результатов выборов, поэтому спустя почти 2 месяца выдумали какое-то хулиганство", - высказался по случаю Рашкин.

Сам Бондаренко в разговоре с SOTA заявил, что полицейские отказались сообщать ему причину задержания, но при этом уже составили протокол.

"Меня задержали у здания Саратовской областной думы перед обсуждением бюджета. Составили протокол о задержании и сейчас повезут в суд. Статью не знаю, больше ничего не известно", - поделился коммунист.

Бондаренко вменяют "хулиганство" (ст. 20.1 КоАП) из-за конфликта с членами избирательной комиссии на выборном участке 19 сентября, уточнил позднее Рашкин.

Фото: скриншот видео из YouTube-канала Николая Бондаренко