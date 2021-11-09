Володин назвал самую невакцинированную фракцию Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин на заседании 9 ноября заявил, что всего 14% депутатов либо не сделали прививку от COVID-19, либо не переболели коронавирусом. По его словам, невакцинированные есть даже в президиуме.

Однако из-за большого количества привитых депутатов представители всех фракций совместно решили не вводить дистанционный формат голосования, отметил Володин.

Председатель также зачитал статистику отдельно по фракциям. Судя по озвученным данным, в КПРФ 36,8% депутатов не привились или не переболели коронавирусом в течение последнего полугода, в "Новых людях" — 33,3%, в "Справедливой России – За правду" — 25%, в ЛДПР — 13%, а в "Единой России" — 8%. В думском аппарате еще не привились порядка 4,6% сотрудников.

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов выразил сомнение в точности озвученных данных. Он отметил, что из фракции справороссов под статистику Володина попадает только один депутат. Миронов попросил спикера предоставить поименный список привившихся депутатов. Володин пообещал это сделать, а лидеру фракции предложил "внести коррективы".

Отметим, что Володин представил статистику сразу после того, как представитель КПРФ Алексей Куринный предложил рассмотреть проект постановления о вызове на заседание Госдумы руководителя оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Коммунист отметил, что в России вновь был побит рекорд по смертности от коронавируса. Включать вопрос в повестку не стали. Володин попросил единоросса Александра Жукова обсудить предложение на координационном совете по борьбе с коронавирусом и доложить о результатах на следующем заседании.