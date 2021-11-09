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Новости 12:33

Суд в Омске взыскал в пользу МВД полмиллиона рублей с организаторов протеста 23 января

фото ЗакС политика Суд в Омске взыскал в пользу МВД полмиллиона рублей с организаторов протеста 23 января

Ленинский районный суд Омска удовлетворил иск местной полиции и взыскал с местных активистов 450 559 рублей за работу правоохранителей на январской акции протеста 23 января.

Организаторами несанкционированного мероприятия сочли Ольгу Картавцеву, Даниила Чебыкина, Виталия Шипицына и Ричарда-Романа Кинга.

Юридическую помощь подсудимым оказывает адвокат "Апологии протеста" Анастасия Васильева.

Не так давно Ленинский райсуд Омска удовлетворил другой иск полиции и взыскал с Даниила Чебыкина и Никиты Константинова 1 миллион 514 тысяч рублей компенсации за труд силовиков на акции 31 января, а также 84 тысячи рублей в качестве расходов на бензин для служебного автотранспорта в этот день.


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