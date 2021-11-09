Еще один депутат от Петербурга присоединился к работе Госдумы

Депутат Госдумы Юрий Петров ("Единая Россия") во вторник, 9 ноября, посетил первое для себя пленарное заседание восьмого созыва нижней палаты парламента. Его поприветствовал спикер Вячеслав Володин.

– Профессиональный, ответственный человек, имеющий огромный опыт. Думаю, что он обязательно его использует, – отозвался об однопартийце Володин.

Петров шел на выборы по списку Петербурга. Однако изначально в парламент не проходил. В конце октября ему передали мандат другого единоросса Александра Авдеева, который стал врио губернатора Владимирской области.

Ранее Петров был депутатом двух предыдущих созывов Госдумы. До этого на протяжении трех лет входил в состав совета директоров ОАО "Роснефть".