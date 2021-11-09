ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:37

Еще один депутат от Петербурга присоединился к работе Госдумы

фото ЗакС политика Еще один депутат от Петербурга присоединился к работе Госдумы

Депутат Госдумы Юрий Петров ("Единая Россия") во вторник, 9 ноября, посетил первое для себя пленарное заседание восьмого созыва нижней палаты парламента. Его поприветствовал спикер Вячеслав Володин. 

– Профессиональный, ответственный человек, имеющий огромный опыт. Думаю, что он обязательно его использует, – отозвался об однопартийце Володин.

Петров шел на выборы по списку Петербурга. Однако изначально в парламент не проходил. В конце октября ему передали мандат другого единоросса Александра Авдеева, который стал врио губернатора Владимирской области. 

Ранее Петров был депутатом двух предыдущих созывов Госдумы. До этого на протяжении трех лет входил в состав совета директоров ОАО "Роснефть".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама