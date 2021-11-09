Председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов покидает свой пост

Руководитель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов покинет занимаемый пост, известила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания Центризбиркома.

Следует напомнить, что главой МГИК Ермолов стал не так давно — в середине марта 2020 года, сменив в должности Валентина Горбунова, вынужденного уволиться из-за проблем со здоровьем.

Причину, по которой решил уйти Ермолов, Памфилова не назвала.

ЦИК намерен рекомендовать на должность главы Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову, которая стала членом комиссии в прошлом году.