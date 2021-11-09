Суд отказался отнимать пожертвование у бывшей главы петербургского штаба Навального*

Дзержинский районный суд Петербурга 9 ноября отказался удовлетворять иск жителя Хабаровска Дмитрия Старикова к экс-главе штаба Алексея Навального в Петербурге* Ирине Фатьяновой и Фонду защиты прав граждан*, сообщили в пресс-службе судов.

Иск к Фатьяновой и ФЗПГ* хабаровчанин подал еще летом. В январе 2021 года Стариков отправил по 3,5 тысячи рублей руководителю петербургского штаба* и соратнику Навального Леониду Волкову. Позже он посчитал действия оппозиционеров мошенническими и обратился в суд, чтобы вернуть пожертвование Фатьяновой. К Волкову аналогичных требований не предъявлялось.

*Фонд защиты прав граждан и Штабы оппозиционера Алексея Навального по решению суда признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена

*Фонд защиты прав граждан внесен Минюстом в реестр НКО-иностранных агентов

Константин Леньков