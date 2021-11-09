Суд отменил домашний арест и отправил в СИЗО ректора Шанинки Сергея Зуева

Городской суд Москвы решил отменить домашний арест и поместить в СИЗО ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергея Зуева, информирует "Новая газета".

Таким образом суд удовлетворил соответствующее требование прокуратуры.

Зуева поместили под домашний арест 13 октября. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее Тверской райсуд отказался поместить ректора в изолятор, приняв во внимание, что у него имеются проблемы со здоровьем.

Прокуратура обжаловала решение суда 19 октября. После этого Зуев попал в больницу с гипертоническим кризом: впоследствии ему провели срочную операцию на сердце.

Ранее более двухсот ученых призвали генпрокурора Игоря Краснова дать прокурору указание отказаться от поданной апелляции.

Зуеву предъявили обвинение в хищении более 21 млн рублей у Фонда новых форм развития образования, который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова.