Акционисту Павлу Крисевичу предстоит провести в СИЗО ещё месяц

Таганский районный суд Москвы решил оставить акциониста Павла Крисевича в СИЗО ещё на месяц, информирует SOTA.

Адвокаты просили перевести художника под домашний арест, так как у него есть квартира в Москве, где он смог бы его отбывать. Суд с доводами защиты не согласился.

Художнику, напомним, инкриминируют ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Эта статья предполагает до 7 лет колонии.

Крисевича задержали 11 июня после того, как он выстрелил в воздух из охолощенного оружия на Красной площади, выражая таким образом протест против политических репрессий. Вместе с ним в автозаке оказалась 19-летняя журналистка Ника Самусик, снимавшая акцию на видео. Спустя двое суток её освободили под обязательство о явке.

Свою вину в правонарушении Крисевич отрицает.