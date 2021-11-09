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Новости 14:48

В порт Усть-Луга из Франции прибыл опасный груз: 20 контейнеров с "урановыми хвостами"

фото ЗакС политика В порт Усть-Луга из Франции прибыл опасный груз: 20 контейнеров с "урановыми хвостами"

В расположенный в Ленобласти порт Усть-Луга доставили 20 контейнеров с радиоактивными урановыми отходами из Франции, уведомляет пресс-служба Greenpeace. Это уже третья партия, которую привезли в РФ в рамках соглашения, подписанного между "Росатомом" и французской компанией Orano.

Из Усть-Луги контейнеры с регенерированным ураном поедут по железной дороге в Северск (Томск-7).

"„Росатом" утверждает, что уран переработают и извлекут из него топливо для атомных станций. Но проблема в том, что даже если этот уран полностью переработают, больше половины составит обедненный уран, который будет непригоден для большинства действующих реакторов", — уверены в "Гринпис".

Экологи подсчитали, что на полигонах Томской, Свердловской, Иркутской областей и Красноярского края уже складированы миллионы тонн "урановых хвостов", которые не только излучают радиацию, но оказывают колоссальное токсическое воздействие на окружающую среду.

Компания Orano специализируется на производстве и переработке ядерного топлива с французских АЭС. Согласно условиям контракта с "Росатомом", в РФ привезут свыше тысячи тонн "хвостов". В Orano уточнили, что поставляемый регенерированный уран "Росатом" после дополнительной переработки собирается использовать повторно в своих ядерных реакторах.

В 2020 году, напомним, в Россию ввозили "урановые хвосты" из Германии.


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