Законопроект об "обнулении" сроков полномочий губернаторов приняли за основу

Государственная дума на заседании 9 ноября утвердила в первом чтении инициативу о региональной власти, которая, помимо прочего, дает главам регионов возможность избираться более чем на два срока подряд.

Проект закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" разработали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Выступая перед парламентом, Крашенинников отметил, что документ подготовлен в соответствии с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию и должен способствовать большей открытости власти.

Документ ограничивает срок полномочий депутатов региональных парламентов и глав регионов пятью годами. При этом субъекты сами должны определить, сколько раз губернаторы могут переизбираться. Это ограничение может быть вообще не установлено.

- Когда мы говорим, что надо ограничивать… Во всём мире от этого ушли, – заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин ("Единая Россия"). – Это осталось только в США. И то в самое тяжелое время, во время Второй мировой войны, они эту норму перечеркнули и оставили президента, который мог защитить страну. А мы экспериментируем! "Обновление надо"! Надо спрашивать больше, ответственности больше. Пускай региональное законодательное собрание берет на себя полномочие. Считают, что надо два срока — пускай будет два. Три? Три. Убирают они эту нормы? Пускай уберут. Мы хоть какие-то права должны дать нашим коллегам в региональных парламентах? Мы же федерация.

Законопроектом упрощаются основания для досрочного прекращения полномочий губернатора. Согласно документу, президент сможет отправить главу региона в отставку в связи с утратой доверия, без указания конкретного основания. Появляются другие меры воздействия главы государства на региональных лидеров — предупреждение, выговор, временное отстранение от исполнения обязанностей. После отрешения от должности бывший губернатор в течение пяти лет не сможет претендовать на пост главы любого региона.

Представитель "Справедливой России – За правду" Олег Нилов предложил в рамках второго чтения прописать в тексте закона и отмену муниципального фильтра. Крашенинников ответил ему, что обсуждаемый документ не связан с избирательным законодательством.

Структуру региональных органов власти, согласно проекту, утверждает губернатор. Но предложено закрепить право федерального центра участвовать в формировании региональных органах власти в сферах образования, финансов, здравоохранения, жилищного и строительного надзора.

По проекту закона, в регламенте региональных парламентов должно быть указано, что они могут работать дистанционно.

Инициативу раскритиковали представители КПРФ. Член компартии Юрий Синельщиков отметил, что принятие закона позволит задержаться у власти Сергею Собянину, Рамзану Кадырову и Рустаму Минниханову.

– Критики указывают, что этот законопроект противоречит демократическому принципу сменяемости власти, но мало кого это удивляет. В прошлом году "обнулился" президент, теперь "обнулиться" смогут и губернаторы. Многие политики уверены, что отказ от каких-либо ограничений на количество сроков нахождения на высшей должности для глав регионов обернется застоем в региональных элитах, – сказал Синельщиков.

Члены "Справедливой России – За правду" и "Новых людей" признали, что документ назрел, но нуждается в существенных правках. Справоросс Анатолий Лисицын заявил, что он видит целью предложенной редакции законопроекта укрепление вертикали власти.

– Приняв этот законопроект, мы скоро слово "федерализм" оставим только в Конституции и в словарях, – добавил Лисицын. – Идет унитаризация системы. Может быть, это уже первый шаг в консервативный капитализм?

За принятие законопроекта проголосовали 317 депутатов. Против — 66. Двенадцать парламентариев воздержались.

Сергей Еремеев, фото - duma.gov.ru