На Московском шоссе горит склад с горючими материалами

В Пушкинском районе Петербурга, недалеко от пересечения Московского шоссе и Ленсоветовской дороги, днем 9 ноября загорелось строящееся здание склада, о чем сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

"Горит в одноэтажном складском строящемся здании размером 100 на 200 м на площади 150 кв. м. В 14:09 ранг пожара повышен до № 2. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

По последним данным, возгорание ликвидируют сорок специалистов и одиннадцать машин.

По данным издания "Mash на Мойке", опубликовавшего видеозапись с места событий, из здания в небо идет огромный столб дыма, чему предшествовали взрывы. Издание также указывает, что внутри находится изрядное количество горючих материалов.

фото: скриншот / Mash на Мойке