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Новости 15:54

За сутки в Петербурге на треть выросло число взятых ПЦР-тестов на коронавирус

фото ЗакС политика За сутки в Петербурге на треть выросло число взятых ПЦР-тестов на коронавирус

Петербургское правительство выпустило очередную сводную таблицу с данными об эпидемиологической обстановке. За прошедшие сутки число госпитализированных с признаками коронавируса выросло (339), зато снизилось число граждан, находящихся в реанимации (717) и подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (362).

Упало также число петербуржцев, запертых на карантине (3 590), но при этом бесплатные лекарства от коронавируса стало получать больше горожан (39 551).

В сравнении с данными от 8 ноября заметнее всего подскочило число сделанных ПЦР-тестов (23 546 вместо 17 517 накануне).

Число завершивших цикл вакцинации по-прежнему не дотягивает до двух миллионов: это сделали лишь 1 948 577 человек.


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