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Новости 16:15

Газпрому сдадут еще один участок земли рядом с "Лахта Центром" для арт-пространства

фото ЗакС политика Газпрому сдадут еще один участок земли рядом с "Лахта Центром" для арт-пространства

Члены петербургского правительства сошлись во мнении, что Газпрому следует отдать в аренду еще один участок в районе построенного энергетической компанией небоскреба "Лахта Центр", передает пресс-служба Смольного. 

По плану чиновников, в течение ближайших лет газовый монополист должен будет соорудить арт-пространство, обозначенное как "экогалерея". Предполагается, что галерея общей площадью в 21 тысячу квадратных метров поделится на три купола под названиями "Мир идей", "Мир смыслов" и "Мир образов".

Таким образом в Смольном хотят расширить современное культурно-деловое пространство на стыке Приморского и Курортного районов, в которое уже входят, помимо 450-метрового небоскреба, парк 300-летия города и центр "Парусник "Полтава".

"Компания "Газпром" - стратегический инвестор и надежный партнер Санкт‑Петербурга. По итогам полной реализации проекта город получит один из крупнейших в Европе деловых и социально-культурных центров", - считает губернатор Александр Беглов.


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