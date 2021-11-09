Уфимский лейбл пытаются засудить по делу о пропаганде наркотиков в песне Моргенштерна

В Зюзинский суд столицы поступили два административных протокола, составленных по "наркотическим" статьям. Таким образом правоохранители пытаются привлечь к ответственности башкортостанский музыкальный лейбл "Раймс Мьюзик", сообщает РИА "Новости".

С точки зрения заявителей, в выпущенной под маркой лейбла песне рэпера Моргенштерна "Виски на завтрак", точнее, ее тексте "содержалась положительная оценка наркотических средств и их употребления". Во втором протоколе, который принял суд, речь идет о произведении "Hello Kitty", автор которого - рэпер Элджей. В его случае наркотики просто упоминаются в нейтральном контексте.

Ответчику как юридическому лицу могут назначить штраф от 1 до 1,5 млн рублей, либо приостановление деятельности на три месяца. Дату рассмотрения дела суд пока не назначил.