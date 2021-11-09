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Новости 17:26

Суд не стал рассматривать протоколы на лидера другороссов Дмитриева

фото ЗакС политика Суд не стал рассматривать протоколы на лидера другороссов Дмитриева

Калининский районный суд Петербурга 9 ноября вернул полиции протоколы на одного из лидеров незарегистрированной партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Андрея Дмитриева из-за недопуска защитника и не разъяснения прав задержанному, сообщил ЗАКС.Ру адвокат Алексей Калугин. Другоросса отпустили из зала суда. 

После акции у памятника Ленина в годовщину Великой Октябрьской революции, на Дмитриева составили три протокола: о нарушении правил проведения публичного мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), о демонстрации символики экстремистской организации (ст. 20.3 КоАП) и о распитии алкоголя в общественном месте (ст. 20.20 КоАП). 

Первые два суд направил обратно в отдел полиции для устранения ошибок. За распитие алкоголя в публичном месте Дмитриева оштрафовали на 1000 рублей. 

Кроме другороссов в мероприятии 7 ноября приняли участие представители партий "РОТ-Фронт", РКРП и ОКП. Возложить цветы к монументу пришли около 50 человек. Непосредственно во время собрания полиция никого не задержала. Силовики забрали Дмитриева вместе с тремя "лимоновцами" через несколько часов после акции. Их задержали в парке Лесотехнической академии и доставили в 19-й отдел полиции, где всем вменили распитие алкоголя в общественном месте.

Константин Леньков


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