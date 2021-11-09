Для петербуржцев старше 60 лет и с хроническими болезнями ввели обязательную вакцинацию

Главный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, по которому все горожане в возрасте старше шестидесяти лет, а также имеющие хронические заболевания, должны пройти вакцинацию от коронавируса. Первым компонентом необходимо привиться до 15 декабря, а вторым - до 15 января будущего года.

Помимо пожилых граждан и граждан, страдающих от хроническиих болезней, обязательную вакцинацию Роспотребнадзор также распространил на совершеннолетних студентов, которых отправляют на практику или на занятия за пределы их вузов и училищ. Наконец, октябрьское постановление об обязательной вакцинации 9 ноября дополнили категорией граждан, работающих в сферах промышленности, строительства и транспорта, а также теми, кто занят в сфере услуг на территории двух городских портов и аэропорта.