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Новости 18:18

Уфимскую "навальнистку" задержали на двое суток по делу о создании экстремистского сообщества

фото ЗакС политика Уфимскую "навальнистку" задержали на двое суток по делу о создании экстремистского сообщества

Экс-координатора штаба* Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву местные полицейские после проведенных накануне обысков задержали на 48 часов. Как сообщил в своем Twitter-аккаунте бывший директор ФБК* Иван Жданов, задержание осуществили в рамках дела, возбужденного по статье 282.1 УК (создание экстремистского сообщества). По делу, фигурантам которого может грозить от шести до десяти лет заключения, Чанышева пока проходит в статусе подозреваемой.

Другой сподвижник Навального, Леонид Волков, указывает в своем микроблоге, что в ходе многочасового обыска у Чанышевой выпилили дверь и вынесли всю электронику.

"Какой-то ад. <...> Зверства властей не знают границ. Свободу Лилии Чанышевой!", - заключает Волков.

Напомним, в октябре СК объединил в одно производство пять уголовных дел, которые были возбуждены в отношении ФБК* и его бывших сотрудников — об отмывании денег и финансировании экстремистской деятельности.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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