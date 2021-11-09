Редакторам студенческого журнала DOXA продлили меру пресечения до апреля

Суд в Москве продлил запрет определенных действий для четверых редакторов студенческого издания DOXA, передает издание Sota. Таким образом, Армену Араняну, Алле Гутниковой, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину нельзя будет до 15 апреля будущего года пользоваться никакими средствами связи и покидать дом за исключением двухчасовых прогулок и участия в следственных действиях. Сочувствующие фигурантам дела часто не видят в их мере пресечения больших отличий от полноценного домашнего ареста.

Дело против молодых журналистов возбудили нынешней весной. Им вменяют вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные политические акции протеста, прокатившиеся по стране с января по апрель. Редакция DOXA уделяла протестам большое внимание, в том числе записывая видеообращения. Защита подследственных настаивает на том, что в их деятельности не было прямых призывов к участию в митингах.