Александр Тетердинко: Мой округ - часть города с застарелыми проблемами

фото пресс-службы Законодательного собрания Петербурга

Депутат Государственной думы от "Единой России" Александр Тетердинко рассказал ЗАКС.Ру о своих планах по работе в федеральном парламенте, проблемах своего избирательного округа и якобы развернутой против него "масштабной черной PR-кампании".

- Какие основные направления деятельности у вас сейчас в Государственной думе?

- Мою деятельность в Госдуме можно разделить на два больших направления. Первое - связано с моим членством в комитете по государственному строительству и законодательству. Это важный комитет, через него проходит все законодательство в сфере госстроительства, разграничения полномочий между уровнями власти, гражданский кодекс и все процессуальные кодексы. Это огромный пласт нашего законодательства, изменениями в который занимается этот комитет. Конечно же, я буду участвовать в этой работе, чтобы Россия получала необходимые и качественные изменения в этих отраслях.

Второе направление моей работы связано с тем, что я все-таки депутат Государственной думы, который представляет интересы определенного избирательного округа в частности и Петербурга в целом. Моя деятельность будет посвящена в хорошем смысле этого слова лоббированию интересов моих избирателей на уровне Государственной думы. И не только там. Используя статус депутата Госдумы, я буду лоббировать интересы моих избирателей в правительстве и Законодательном собрании города.

- Почему решили войти в комитет по государственному строительству и законодательству?

- У меня не было серьезных раздумий, в какой комитет входить. Моя профессиональная деятельность всегда была связана с законодательством в сфере государственного строительства. Я длительное время работал в системе избирательных комиссий, когда был заместителем председателя юридического комитета Петербурга, то курировал его деятельность как раз в сфере законодательства о государственном строительстве. Поэтому с этой областью я знаком не понаслышке. Я в этом законодательстве неплохо, на мой взгляд, разбираюсь, мне нет необходимости доучиваться, переучиваться, адаптироваться.

- В Госдуму внесен законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Что о нем думаете?

- Этот законопроект появился не просто так. Он опосредован теми изменениями в Конституцию, которые были приняты в прошлом году. Мы знаем, что новая редакция Конституции устанавливает единую систему публичной власти: от федерального в региональный и до местного уровня. Соответственно, появилась необходимость нормы этой новеллы в законодательство внести. Решили пойти не по пути внесения поправок в действующие законы, а путем написания нового законопроекта, потому что в старые законы уже многие десятки поправок вносились. Они уже этими поправками немного расшатаны, и легче написать новый закон.

Законопроект правильный. Законопроект многие вопросы регулирует по-новому. Законопроект устанавливает общие принципы взаимодействия между федеральным уровнем власти и региональным уровнем власти, устанавливает основы организации публичной власти субъекта, из каких органов она должна обязательно состоять, как она должна функционировать, кто должен работать на постоянной основе, кто не должен работать на постоянной основе, у кого какие полномочия и так далее.

Закон будет принят Государственной думой. Но в нем, конечно, возможны определенные корректировки и доработки на стадии второго чтения.

- На Петербург документ сильно не повлияет? У нас и так все организовано, как сказано в законопроекте.

- Конечно, нельзя сказать, что законопроект существенно переформатирует состав и полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации. Появятся дополнительные новеллы и дополнительные институты по взаимодействию с федеральным центром и с органами местного самоуправления. Но взаимодействие внутри субъекта, условно говоря, между главой и законодательным органом, основные моменты останутся неизменными. То есть принцип разделения властей, в целом, сохраняется.

- Глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что готовится законопроект о местном самоуправлении. Как думаете, на что стоит обратить внимание в этом документе?

- Здесь такая же история, как и с этим законопроектом. Раньше в Конституции было указано, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, то есть существует как нечто отдельное. А теперь Конституция четко установила, что органы местного самоуправления входят в единую систему публичной власти. Это вызывает к жизни необходимость определенной корректировки взаимодействия между органами местного самоуправления и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

С другой стороны, надо посмотреть полномочия органов местного самоуправления. Какие полномочия они эффективно осуществляют, а какие - нет. И самый главнейший вопрос - это обеспечение тех полномочий, которые муниципалитеты осуществляют, необходимыми финансовыми ресурсами. Иногда у органов местного самоуправления есть определенные полномочия, а денег на их осуществление не хватает.

Для городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - существует особая система местного самоуправления. У нас полномочия органов местного самоуправления устанавливаются не федеральным законом, а региональным. Эти три субъекта - мегаполисы, в них есть необходимость сохранения единства городского хозяйства. Например, вопросы общественного транспорта органы местного самоуправления не могут регулировать, потому что общественный транспорт курсирует по всему городу, а не в рамках отдельного муниципалитета. Они у нас занимаются опекой, благоустройством внутриквартальных территорий и так далее. Пересматривать эти вопросы местного значения или не пересматривать, я считаю, надо оставить в ведении этих трех субъектов России. Я думаю, это важно, и буду эту позицию на федеральном уровне отстаивать.

- У вас уже есть какие-то инициативы или законопроекты, которые хотите предложить коллегам в Госдуме?

- У меня есть инициативы, которые пока не внесены, но уже в высокой стадии готовности, и которые я обещал своим избирателям во время своей кампании. Например, я обещал, что мы будем добиваться принятия специального федерального закона, который бы устанавливал доплаты для наших пенсионеров, занимающихся воспитанием внуков. У нас очень многие бабушки и дедушки несут определенную нагрузку - внуки не ходят в детский садик, а воспитываются дома. Это серьезный труд. Я сам отец пятилетней девочки, я знаю, что это очень и очень иногда непросто.

Я говорил в своей предвыборной программе о том, что, к сожалению, в последние годы повышение цен на продукты питания - это бич России. Мы все видим в магазинах, что цены меняются даже не раз в квартал, а иногда ежемесячно в сторону повышения. Особенно на сезонные продукты: овощи и фрукты. В основном мы же покупаем у монополистов, крупных торговых сетей, у которых очень большие возможности в сфере ценообразования и по определению, какую продукцию пускать на прилавки, а какую не пускать. У нас есть потрясающая продукция наших отечественных сельхозпроизводителей, качественная и недорогая. Но часто эта продукция до прилавков либо не доходит, либо доходит с огромной наценкой со стороны торговых сетей. Нам нужно специальное законодательство, которое обязывало бы крупные торговые сети допускать продукцию отечественных сельхозпроизводителей до прилавков, устанавливало бы определенные ограничения на торговую наценку и эффективную систему государственного контроля за соблюдением этого законодательства.

Очень много вопросов есть по сфере оплаты за жилищно-коммунальные услуги, цены на которые растут, а качество которых оставляет очень часто желать лучшего. Мы будем работать над тем, чтобы вводить дополнительные льготы или субсидии в этой сфере для тех категорий наших жителей, которые действительно в этом нуждаются.

И четвертый пример. Сейчас на систему здравоохранения у нас идет серьезная нагрузка в связи с пандемией. Такую же нагрузку у нас испытывает система социального обслуживания и сфера школьного и дошкольного образования. Я искренне считаю, что государство должно врачам, учителям, сотрудникам детских садов и социальным работникам компенсировать отдых, если они отдыхают в России. Потому что психическая нагрузка на этих сотрудников сейчас колоссальная. Провести нормальный отдых с семьей для их психологической стабильности очень важно.

- Прошла ваша первая региональная неделя в качестве депутата Государственной думы. Чем на ней занимались?

- Чем я занимаюсь - любой петербуржец может посмотреть в моих социальных сетях. Кстати, призываю подписаться на мои странички "ВКонтакте" и в Instagram. На нашу региональную неделю, конечно, наложили свой отпечаток ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Первое направление моей работы - общение с избирателями. В силу особенностей нашего нынешнего времени, оффлайн общаться, конечно, неправильно, поэтому я провел онлайн-прием через интернет. Было достаточно много обращений граждан.

Второе направление - волонтерская деятельность. Я и за свой счет, и совместно с социально ответственными представителями бизнеса, приобрел достаточно большой объем продовольствия. В моем округе мы развезли более тысячи продуктовых наборов для тех людей, которые находятся в самоизоляции - граждан, достигших 60-летнего возраста. Детское питание получили многодетные семьи, малообеспеченные семьи с детьми, которые в этом нуждаются.

- С какими вопросами чаще всего обращались ваши избиратели?

- В основном, качество услуг ЖКХ, вопросы сферы здравоохранения. Очень часто обращаются сердечники или онкобольные, которым тяжело сейчас. Система перегружена ковидными больными, иногда возникают проблемы и с записью на прием к врачам.

Очень много вопросов о получении тех или иных социальных льгот. Там надо документы оформлять, доказывать наличие права на льготы - тоже стараемся людям помочь.

- Какие проблемы вашего округа можете назвать?

- Мой избирательный округ - это юго-запад Санкт-Петербурга: Петродворцовый, Красносельский районы и небольшая часть Кировского района. Эта часть города с застарелыми проблемами. Прежде всего с проблемами в части развития транспортной инфраструктуры. Еще есть проблема нехватки объектов социальной инфраструктуры: поликлиник, школ, детских садиков. На то, чтобы эти проблемы решить, необходимо финансирование. Я буду заниматься и уже занимаюсь получением как федерального финансирования, так и финансирования из средств городского бюджета на решение этих проблем.

Мой хороший опыт взаимодействия и с Законодательным собранием, и с правительством города уже приносит свои плоды. Губернатор города Александр Дмитриевич Беглов ко второму чтению бюджета на следующий год и на плановый период 2023-2024 годов внес поправку, и теперь в законе о бюджете появится отдельной строкой расходы на строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции метро "Казаковская" до станции "Сосновая поляна" - это четыре новых станции метро. Теперь наша задача - это финансирование увеличить. Возможно, привлечь туда средства федерального бюджета, в части софинансирования, чтобы эти работы проводились как можно более интенсивно.

Округ в последние лет 10 очень интенсивно застраивался. Численность населения, особенно в Красносельском районе, существенно выросла, а строительство объектов социальной инфраструктуры, к сожалению, запаздывает. Это связано, в том числе, с недостаточным количеством финансовых ресурсов у города. Мы добились, кстати, расширения адресной инвестиционной программы. Там будет предусмотрено почти 10 новых школ и садиков в ближайшие годы. Кроме этого, правительство города готовит заявку в Минфин для получения федерального финансирования. Пока готовы документы на одну школу. Но мы работаем с правительством города, чтобы все-таки это были документы на три-четыре школы.

- Допустим, Петербург получит федеральные деньги на школы. Но не только же в вашем округе их не хватает. Как будете с другими депутатами договариваться, куда лучше направить средства?

- У нас прекрасное взаимодействие с моими коллегами, в основном с единороссами, которые тоже избраны от Санкт-Петербурга. Мы работаем в тесном взаимодействии и свои действия координируем в этом плане.

- Давайте поговорим про прошедшие выборы. В вашем округе их особенно критиковали. Например, в Центральной избирательной комиссии припомнили историю на участке №1088. Как вы сами оцениваете выборы в городе и у вас в округе?

- Я в целом их оцениваю положительно. Они прошли без существенных нарушений. Что касается моей персоны, здесь я могу сказать: очевидно, что против меня на этих выборах была развернута масштабная черная PR-кампания. Она была развернута и в интернете, и в отдельных Telegram-каналах. Против моих конкурентов на этих выборах таких вещей развернуто не было. Это объективно. Кто из моих конкурентов за этим стоял, я, конечно, знаю, но, поскольку доказательств предъявить не могу, я скромно промолчу. Хотя это очевидно.

Меня обвиняли в том, что я якобы намеревался переносить какие-то избирательные комиссии из своего старого избирательного округа в Московском районе в Красносельский район. Хотя я никогда не избирался от Московского района. Там не мой избирательный округ. И никаких особых связей, кроме того, что лет 12-13 назад я работал в одном из муниципалитетов в Московском районе, у меня с районом нет. Я избирался в Законодательное собрание по списку партии, по общегородской части списка. Несмотря на это, какие-то действия в избирательной системе связывали с моей фамилией.

Вы приводите пример участка №1088. Этот тот участок, куда я приезжал ночью и где было видео, по которому мои оппоненты обвинили меня в том, что я якобы давлю на комиссию, чтобы она посчитала какие-то незаконные бюллетени. Но не выкладывают полностью видеозапись с этого участка. Я там пробыл примерно 20-30 минут. Когда я приехал на этот участок примерно в час ночи, комиссия даже не приступила к подсчету голосов из-за давления на нее со стороны присутствующих там представителей определенных кандидатов, не буду называть фамилию. Они давили на комиссию и требовали подсчет голосов не осуществлять из-за того, что на одном сейф-пакете, в котором содержались бюллетени, якобы есть следы вскрытия, а всего сейф-пакетов там было штук 15. Когда я приехал на этот участок и увидел, что сыр-бор из-за одного сейф-пакета, я предложил комиссии его убрать в сторону, а посчитать другие, к которым вопросов не было. На видео, которое появилось в интернете, я предлагаю комиссии начать подсчет сейф-пакетов, к которым ни у кого вопросов нет. Но в интернете пишут, что я якобы заставляю комиссию подсчитывать бюллетени из незаконного сейф-пакета, что было в принципе невозможно, потому что приехавшие сотрудники правоохранительных органов провели в отношении пакета определенные следственные действия - его и посчитать было невозможно.

Это один из примеров развернутой черной PR-кампании. Чтобы очернить, чтобы создать искусственно якобы какие-то доказательства нарушений. Существенных нарушений нет.

По многим заявлениям есть уже решения судов, которые достаточно подробно рассматривают представляемые доказательства. Мне известно, что отдельные мои оппоненты сейчас занимаются искусственным созданием доказательств якобы имевшихся нарушениях. Я хочу ответственно заявить, что по всем эпизодам фальсификации доказательств, если они будут представлены в суд, и по ложным свидетельским показаниям, я буду добиваться реагирования в том числе в уголовной плоскости.

- То есть вы уверены, что в судах ваши оппоненты проиграют?

- Я просто знаю, что я победил честно. Это была упорная борьба, я победил с небольшим преимуществом от своих основных конкурентов, но я абсолютно уверен, что я победил честно. Я это знаю, и я в глаза избирателям могу с чистой совестью смотреть.

- Почему, по вашему мнению, именно против вас могла развернуться такая масштабная PR-кампания?

- Я не знаю. Это пусть на совести моих оппонентов остается. Если посмотреть, что делали в отношении моей фамилии и что делали в отношении их фамилий - это день и ночь. Я на это внимание не обращал, я занимался общением с моими избирателями, я ездил по дворам, встречался с трудовыми коллективами, занимался распространением печатной агитационной продукции - я занимался избирательной кампанией. И в конце концов вот и произошло: собака лает - караван идет. Они полаяли, а караван ушел далеко вперед.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга