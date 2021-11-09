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Новости 19:30

Смольный предложил в 2022 году повысить ежемесячную плату за детсад в среднем на 100 рублей

фото ЗакС политика Смольный предложил в 2022 году повысить ежемесячную плату за детсад в среднем на 100 рублей

Комитет по образованию Петербурга подготовил проект постановления о размере платы за детские сады в 2022 году. Документ направлен на антикоррупционную экспертизу 9 ноября.

Согласно проекту постановления, за месяц нахождения ребенка в возрасте от 2 месяцев до 1 года в группе кратковременного пребывания родителям придется заплатить 763,7 рублей. В 2021 году за это же плата составляла 601,9 рублей. За группу полного дня ребенка того же возраста установлена плата в 1837,5 рублей, а за группу продленного дня - 1933,2 рублей. В 2021 году оплата составляла 1766,6 рублей и 1860,3 рублей соответственно.

За пребывание ребенка 1-3 лет в группе полного дня установлена плата в 1431,8 рублей, а за группу продленного дня - 1473 рублей. Ранее стоимость составляла 1354,5 рублей и 1402,5 рублей соответственно. 

За нахождение ребенка 3-8 лет в группе полного дня требуется заплатить 1319,8 рублей, а за группу продленного дня  - 1367,5 рублей. В 2021 году суммы равнялись 1261,1 рублям и 1318,6 рублям. 

 

София Саттарова


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