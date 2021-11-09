В годовщину Хрустальной ночи петербургская синагога будет освещаться до утра

Федерация еврейских общин России проводит акцию, в рамках которой в здании петербургской синагоги на Лермонтовском проспекте не будут выключать свет до утра 10 ноября. Аналогичным образом поступят и в других иудаистских культовых сооружениях по стране.

"Освещенные среди глубокой ночи окна синагог – память о тех событиях, а также символ продолжения еврейской жизни", - говорится в сообщении от пресс-службы петербургской синагоги.

Напомним, что ровно 83 года назад в Третьем рейхе совершился первый демонстративный еврейский погром, пресечь который отказалась полиция. Нападения на еврейские лавки и магазины проходили по всей гитлеровской Германии, к которой в 1938 году относился и позднее отошедший к СССР Калининград. В результате Хрустальной ночи, давшей начало самым страшным событиям холокоста, было убито более девяноста человек и разгромлены тысячи домов и предприятий.