ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9 ноября, 20:15

По жалобе Романова на канал ТНТ завели дело о пропаганде гомосексуализма

фото ЗакС политика По жалобе Романова на канал ТНТ завели дело о пропаганде гомосексуализма

Петербургский депутат из Госдумы Михаил Романов сообщил о том, что благодаря его усилиям в отношении телеканала ТНТ возбудили административное судопроизводство. Он выступил связующим звеном между некими гражданами, усмотревшими в эфирном поцелуе двух мужчин пропаганду гомосексуализма, и силовиками. Как уточняет ТАСС, возмутились сценой нежности представители православной общественности.

"Я обратился в прокуратуру, а прокуратура передала мое обращение в МВД, так как первичную проверку по таким материалам проводит именно это ведомство. И сегодня мне пришел ответ за подписью заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова о том, что по обращению возбудили дело по ст. 6.21 КоАП РФ ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних")", - гласит рассказ депутата-единоросса.

По словам Романова, инцидент поможет другим медиа более тщательно выбирать контент.

Отметим, что нынешней осенью претензии, касающиеся все той же гомосексуальной темы, возникали к другому развлекательному телеканалу, "Муз-ТВ". Предъявлял их Роскомнадзор.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости10 ноября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама