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Новости 9 ноября, 20:54

Силовики заинтересовались комиком Чужим, который любит шутить про политику

фото ЗакС политика Силовики заинтересовались комиком Чужим, который любит шутить про политику

Стендапер, выступающий под псевдонимом Денис Чужой, сообщил, что стал объектом интереса полицейских из Курской области, откуда он родом. О внимании к своей персоне ему стало известно от старых приятелей, у которых правоохранители пытались узнать его подлинную фамилию.

"Они обратились к двум общим знакомым, это произошло одновременно, мне передали. Спросили настоящую фамилию, это очень легко выяснить, они и выяснили. Я съездил к юристу, мы обсудили дальнейшие действия", - рассказал комик изданию The Insider*, добавив, что не считает свои выступления потенциально опасными с юридической точки зрения.

Между тем концерт под названием "Дальше сам", после размещения которого на YouTube активизировались силовики, изобилует политическими скетчами. Чужой, ныне выступающий в столице, упоминает в ходе концерта обстоятельства, при которых президент Владимир Путин пришел к власти, коррупцию и фигуру преследуемого государством оппозиционера Алексея Навального. Лично с комиком полицейские пока не связывались.

*Минюст внес издание в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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