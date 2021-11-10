Gulagu.net выпустил материал о тюремных издевательствах над кавказцами

Правозащитный проект Gulagu.net опубликовал ролик, включающий в себя подборку записей с видеорегистраторов в российских пенитенциарных учреждениях и сопровожденный комментариями участников проекта. На этот раз зрителю предлагаются сцены сексуального насилия, заснятые в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области с 2015 по 2020 годы.

В описании к ролику на YouTube авторы особо отмечают, что речь идет об издевательствах над русскими, чеченцами, дагестанцами, грузинами и азербайджанцами. В материале указываются конкретные имена заключенных-"активистов", которые принуждают к анальному и оральному сексу жертв, а также имена предполагаемых кураторов всего этого многократно повторяющегося процесса из рядов силовиков. Комментаторы под видео в значительной массе признаются, что не находят в себе моральных сил досмотреть его до конца.

Напомним, что в распоряжении Gulagu.net архив ФСИН с десятками гигабайтов видео шокирующего содержания оказался после того, как винчестер с ними сумел вывезти из колонии за границу 32-летний Сергей Савельев. Отбывая наказание, он использовался администрацией как IT-специалист: по его словам, из коррупционных соображений "экономии". В частности, Савельеву доверяли видеорегистраторы и хранение информации. В конце октября МВД объявило его в розыск и заочно арестовало.