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Новости 9:33

"Крепкий фундамент": Беглов и Бельский поздравили сотрудников МВД с профессиональным праздником

фото ЗакС политика "Крепкий фундамент": Беглов и Бельский поздравили сотрудников МВД с профессиональным праздником

По случаю Дня сотрудника внутренних дел, традиционно отмечаемого 10 ноября, к петербургским представителям этой профессии обратились с совместным поздравлением главы исполнительной и законодательной ветвей власти города Александр Беглов и Александр Бельский. Среди прочего, они обратили внимание, что число наиболее опасных преступлений в городе постепенно снижается, тогда как работа полицейских остается трудной и опасной.

"Такие люди, готовые трудиться с полной отдачей, составляют крепкий фундамент органов внутренних дел. <...> Особая благодарность вам за помощь в период пандемии. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность горожан, участвуют в профилактических рейдах, в контроле за соблюдением ограничительных мер", - говорится в тексте открытого письма.

Отметим, что в прошлом созыве ЗакСа письменные поздравления петербуржцам с профессиональными праздниками губернатор и спикер парламента (Вячеслав Макаров) выпускали по отдельности, и их текст различался.


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 

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