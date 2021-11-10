"Крепкий фундамент": Беглов и Бельский поздравили сотрудников МВД с профессиональным праздником

По случаю Дня сотрудника внутренних дел, традиционно отмечаемого 10 ноября, к петербургским представителям этой профессии обратились с совместным поздравлением главы исполнительной и законодательной ветвей власти города Александр Беглов и Александр Бельский. Среди прочего, они обратили внимание, что число наиболее опасных преступлений в городе постепенно снижается, тогда как работа полицейских остается трудной и опасной.

"Такие люди, готовые трудиться с полной отдачей, составляют крепкий фундамент органов внутренних дел. <...> Особая благодарность вам за помощь в период пандемии. Сотрудники полиции обеспечивают безопасность горожан, участвуют в профилактических рейдах, в контроле за соблюдением ограничительных мер", - говорится в тексте открытого письма.

Отметим, что в прошлом созыве ЗакСа письменные поздравления петербуржцам с профессиональными праздниками губернатор и спикер парламента (Вячеслав Макаров) выпускали по отдельности, и их текст различался.