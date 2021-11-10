"Коммунисты России" хотят поменять статую Городового на памятник советскому милиционеру

Идея петербургских властей перенести статую Городового к зданию регионального управления МВД и там ее торжественно открыть к профессиональному празднику полицейских 10 ноября встретила критику в стане "Коммунистов России". Более того, в партии замечают, что она не одинока в своих представлениях о прекрасном применительно к этому частному случаю.

"Здесь надо установить памятник советскому милиционеру – он боролся с "черной кошкой" и налетчиком Ленькой Пантелеевым, он спешил на помощь, он мог зайти по-соседски выпить 100 грамм, он и в стихах увековечен! Люди с ностальгией вспоминают о советской милиции и ставят ее в пример сегодняшним полицейским", - аргументировал свою позицию лидер петербургского отделения партии Сергей Малинкович.

По его словам, праздник 10 ноября родился уже при советском строе, а городовые имеют к нему разве что формальное отношение. Малинкович напомнил, что они разгоняли рабочие демонстрации, преследовали революционеров и "обижали бедняков".

До последнего времени статуя Городового находилась на Малой Конюшенной улице.