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Новости 9:52

"Коммунисты России" хотят поменять статую Городового на памятник советскому милиционеру

фото ЗакС политика "Коммунисты России" хотят поменять статую Городового на памятник советскому милиционеру

Идея петербургских властей перенести статую Городового к зданию регионального управления МВД и там ее торжественно открыть к профессиональному празднику полицейских 10 ноября встретила критику в стане "Коммунистов России". Более того, в партии замечают, что она не одинока в своих представлениях о прекрасном применительно к этому частному случаю.

"Здесь надо установить памятник советскому милиционеру – он боролся с "черной кошкой" и налетчиком Ленькой Пантелеевым, он спешил на помощь, он мог зайти по-соседски выпить 100 грамм, он и в стихах увековечен! Люди с ностальгией вспоминают о советской милиции и ставят ее в пример сегодняшним полицейским", - аргументировал свою позицию лидер петербургского отделения партии Сергей Малинкович.

По его словам, праздник 10 ноября родился уже при советском строе, а городовые имеют к нему разве что формальное отношение. Малинкович напомнил, что они разгоняли рабочие демонстрации, преследовали революционеров и "обижали бедняков".

До последнего времени статуя Городового находилась на Малой Конюшенной улице.


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