ЗакС окончательно принял закон о территориальной обороне

Законодательное собрание Петербурга на заседании 10 ноября утвердило в третьем чтении инициативу, согласно которой Смольный в случае войны будет отвечать за защиту петербуржцев, коммуникаций и инфраструктуры города.

Документ предусматривает, что к полномочиям городского правительства добавляется территориальная оборона. Проект внес губернатор Александр Беглов.

Территориальная оборона – комплекс мер, принимаемых в военное время для защиты населения, объектов и коммуникаций, функционирования транспорта и связи, а также борьбы с диверсантами.

Сергей Еремеев