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Новости 11:50

Деятельность архангельского отделения "Яблока" приостановили из-за критики в адрес Явлинского

фото ЗакС политика Деятельность архангельского отделения "Яблока" приостановили из-за критики в адрес Явлинского

Федеральное бюро "Яблока" предало публичности принятое неделю назад решение, касающееся архангельского регионального совета партии, который в конце октября резко раскритиковал его политику в отношении сторонников Алексея Навального, а также потребовал отставки Григория Явлинского. На текст решения, в котором речь идет о приостановке деятельности регионального совета до новых выборов в феврале 2022 года, ссылается издание Sota.

Так, заявления, содержащиеся в обращении архангельских "яблочников", с точки зрения федерального руководства партии, "выходят далеко за границы добросовестного применения прав, предоставленных Уставом". Сама практика подобных заявлений, по мнению федерального бюро и председателя партии Николая Рыбакова, является "порочной, наносящей политический ущерб".

"Руководство не пытается провести "разбор полётов" и выяснить суть проблемы. Они воспринимают свои полномочия как дубину, уничтожая то или иное реготделение, которое выступает с подобным обращением", - оценил решение один из авторов коллективного заявления архангельских "яблочников", Алексей Кузнецов.

Напомним, что открытый конфликт основателя партии Явлинского со сторонниками Навального продолжается как минимум с начала года. Сначала главный идеолог "Яблока" призывал "навальнистов" не голосовать за партию на думских выборах, а по их завершении объявил о том, что в дальнейшем из списков будут исключать всех уличенных в симпатиях к Навальному. Явлинский также выступает активным и непримиримым критиком провозглашенной Навальным тактики "Умного голосования".


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