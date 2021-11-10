В Петербурге утвердили новые налоги для владельцев гаражей и другого имущества

Законодательное собрание Петербурга на заседании 10 ноября приняло за основу большой пакет поправок в налоговое законодательство региона, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Инициативу представил вице-губернатор Эдуард Батанов.

В частности, предлагается внести изменение в городской закон "О налоге на имущество организаций". Согласно новелле, гаражи, машино-места и объекты незавершенного строительства старше 3 лет юридических лиц будут облагаться налогом на имущество по кадастровой стоимости.

С начала 2023 года до 500 квадратных метров будет снижена планка для обложения этим же налогом административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений, предназначенных и используемых под офисы, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. Ранее планка была на уровне 1 тысячи кв. м.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрен "переходный период". По предварительной оценке Смольного, новые налоги принесут в бюджет города за 2023-2024 годы до 3 млрд рублей.

Кроме того, предлагается повысить ставку налога на имущество физических лиц специальной поправкой в закон "О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге". Ставка увеличится с 0,1% до 0,3% для всех объектов недвижимости, в том числе тех же гаражей и машино-мест.

"Резкого роста налоговой нагрузки на плательщиков не произойдет, поскольку Налоговым кодексом России установлено ограничение (не более 10% в год)", - говорится в пояснительной записке к документу.

За счет принятия данной новеллы бюджет города сможет дополнительно получать по 100 млн рублей ежегодно, оценили в Смольном.

Депутат Михаил Амосов ("Справедливая Россия - За правду") спросил, во сколько это обойдется простым людям.

- У нас достаточно низкое налогообложение, как в городе, так и в стране, - ответил вице-губернатор Батанов.

С критикой законопроекта выступил депутат от "Яблока" Борис Вишневский.

- Нам рассказывают, как к нам приходит "Газпром" со своими налогами. Может, за счет этого не повышать имущественный налог? - поинтересовался Вишневский.

Отметим, что другими поправками, которые внесло городское правительство, предлагается понизить до 12,5% ставку налога на прибыль для резидентов Особой экономической зоны "Санкт-Петербург". Льготы по налогу на имущество и земельному налогу будут установлены для организаций, оказывающих гостиничные и лечебно-оздоровительные услуги в пансионатах. Действия льгот будут распространяться только на правоотношения, возникшие с начала 2020 года. Организации конгрессно-выставочной сферы освободят от уплаты имущественных налогов за 2021 год.

Против законопроекта никто не проголосовал. За были 44 депутата, трое воздержались. На принятие поправок выделили два с половиной рабочих дня. Их будут принимать до конца рабочей недели. Вишневский предложил выделить на поправку неделю, но большинство коллег его не поддержали.

После установления срока Бельский, забыв, что документ уже приняли за основу, снова объявил голосование в первом чтении. Теперь один депутат был против, за - 42, двое воздержались.

Сергей Еремеев