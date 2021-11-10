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Новости 12:17

ТЮЗ устранил нарушения антиковидного законодательства и возобновил работу

фото ЗакС политика ТЮЗ устранил нарушения антиковидного законодательства и возобновил работу

Петербургские чиновники вернули Театру юного зрителя QR-код коллективного иммунитета, действие которого ранее приостановили за несоблюдение противоэпидемических требований. После устранения всех нарушений культурное учреждение с 10 ноября возвращается к работе в обычном режиме. Вечером состоится спектакль "Алые паруса".

"Все эти дни мы ощущали колоссальную поддержку со стороны зрителей. Для нас было очень важно узнать, на каком мы счету у наших дорогих зрителей. Для многих из них мы - любимый их театр. Они писали в разные инстанции, вступались за нас, и эта поддержка очень помогла нам морально", - приводит ТАСС комментарий директора ТЮЗа Светланы Лаврецовой.

После аналогичных перипетий накануне заново открылся театр "Буфф".


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