Единоросса Киселеву направили в комиссию по выплатам медработникам

Депутата от "Единой России" Елену Киселеву делегировали в комиссию по обжалованию решений об отказе в предоставлений единовременных выплат медицинским работникам, работавшим с коронавирусными пациентами и пострадавшим в результате выполнения своих обязанностей.

Заксобрание проголосовало за соответствующий проект решения комиссии по соцполитике на заседании 10 ноября. Депутат от КПРФ Алексей Зинчук поинтересовался, на основании каких критериев был выбран делегат. Председатель комиссии по соцполитике, единоросс Александр Ржаненков ответил, что Киселева "давно работает в комиссии, знает эту тему, владеет информацией".

Член "Яблока" Борис Вишневский заявил, что стоит не ограничиваться одним представителем парламента. Он также предложил определить принцип начисления выплат законом, а не оставлять этот вопрос на усмотрение Смольного.

Кандидатуру Киселевой поддержали 46 депутатов. Один проголосовал против, еще один воздержался.

Сергей Еремеев