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Выборы 2021

Новости 13:07

Саратовского коммуниста Бондаренко оштрафовали на тысячу рублей за хулиганство на УИКе

фото ЗакС политика Саратовского коммуниста Бондаренко оштрафовали на тысячу рублей за хулиганство на УИКе

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренкo, которого днем ранее задерживали полицейские, получил от суда штраф в размере одной тысячи рублей. На заседании, продолжавшемся несколько часов и до позднего вечера, ему вменили в вину хулиганские действия в день выборов 19 сентября. Тогда на одном из избирательных участков политик кричал на членов комиссии и грозил им наказаниями, требуя некие документы.

Впрочем, вместе с тем, как пишет Sota, Бондаренко вручили еще одну повестку по ч.8 статьи 20.2 КоАП, предусматривающей в том числе арест. Протокол составили из-за митинга в саратовском гайд-парке, где такого рода акции можно проводить без согласования с чиновниками.


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