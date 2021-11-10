Саратовского коммуниста Бондаренко оштрафовали на тысячу рублей за хулиганство на УИКе

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренкo, которого днем ранее задерживали полицейские, получил от суда штраф в размере одной тысячи рублей. На заседании, продолжавшемся несколько часов и до позднего вечера, ему вменили в вину хулиганские действия в день выборов 19 сентября. Тогда на одном из избирательных участков политик кричал на членов комиссии и грозил им наказаниями, требуя некие документы.

Впрочем, вместе с тем, как пишет Sota, Бондаренко вручили еще одну повестку по ч.8 статьи 20.2 КоАП, предусматривающей в том числе арест. Протокол составили из-за митинга в саратовском гайд-парке, где такого рода акции можно проводить без согласования с чиновниками.