На выходных на Новой Голландии откроют каток

На острове Новая Голландия, существующем как культурно-развлекательная рекреация, 13 ноября откроется зимний каток, имеющий площадь 2 тысячи кв. метров. Проработает он ежедневно в течение четырех месяцев вне зависимости от погодных условий: система охлаждения такова, что лед способен сохранять свою твердость при температуре до 10 градусов тепла.

Билет при заказе через кассу можно будет приобрести только на текущую дату. Каждый из дней поделен на сеансы длиной ровно в один час.

Посетителей просят соблюдать безопасную дистанцию, носить маски и воздерживаться от посещения катка при любых симптомах болезни.