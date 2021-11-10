Бельский: Я знаю только одного Бориса Вишневского

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал его недавний подарок депутату от "Яблока" Борису Вишневскому.

Накануне стало известно, что спикер преподнес оппозиционеру переливной календарик. Фотография "яблочника" на этом подарке превращается в портрет его "двойника", который изменил фамилию и внешность, чтобы конкурировать с представителем "Яблока" на выборах. На брифинге в Мариинском дворце у Бельского спросили, подарил ли он такой же календарик второму изображенному на нем "Борису Вишневскому".

- Календарик этот я не делал. Он мне достался абсолютно случайно, - рассказал спикер ЗакСа. - Что касается других Борисов Вишневских, я знаю только одного Бориса Вишневского - это Борис Лазаревич Вишневский. Когда у меня оказался такой забавный календарик, я посчитал, что Борис Лазаревич должен на память себе его оставить. Я думаю, что он будет с юмором относится по отношению к этому по истечению определенных лет.

Напомним, "двойник" Вишневского из муниципального совета 78 после выборов вернул себе прежнее имя - Виктор Быков. Он рассказал, зачем менял паспорт и шёл на выборы в интервью ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев