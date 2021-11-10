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Новости 15:19

За полгода ЗакС потратит на букеты до 4,4 млн рублей

фото ЗакС политика За полгода ЗакС потратит на букеты до 4,4 млн рублей

Законодательное собрание Петербурга 9 ноября разместило на портале госзакупок извещение о проведении электронного аукциона на поставку цветочной продукции с декабря 2021 года по июнь следующего года. На букеты готовы выделить до 4,4 млн рублей. Заявки принимаются до 17 ноября. 

В техническом задании к закупке указано десять видов товаров: розы и гвоздики, пять разновидностей букетов, цветочные композиции и корзины, а также пакеты для переноски. Средняя стоимость букета составит около восьми тысяч рублей. 

Дороже всего оценили цветочную корзину. Предполагаемая цена одной — 32 тысячи рублей. В ней будет более 170 растений: розы, лизиантусы, гипсофилы и другие. Высота готовой корзины составит 90 сантиметров. 

Поставка цветов будет проходить по заявкам с 1 декабря по 30 июня. В случае необходимости поставщик обязуется доставить продукцию в течение 90 минут с момента обращения заказчика в любое время суток. 

Ранее подобную закупку размещала администрация губернатора Петербурга. В Смольном на доставку цветочной продукции для торжественных мероприятий в 2022 году готовы потратить до 3,4 млн рублей

Константин Леньков


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