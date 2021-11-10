"Ещё один эпизод": Источник сообщил "Интерфаксу" о связях Сафронова с японскими военными дипломатами

Близкий к ходу следствия информированный источник "Интерфакса" сообщил об ещё одном новом эпизоде в деле экс-журналиста Ивана Сафронова: на сей раз его обвиняют в связях с представителями военного атташата Японии. Дипломатов, утверждает он, интересовали сведения об изготавливаемом в РФ оружии, которые советник главы "Роскосмоса" им якобы предоставлял.

"В период с 2012 по 2018 годы японские военные дипломаты провели в Москве с Сафроновым десятки встреч. При этом ему предварительно направлялись вопросы о планах поставок российских вооружений зарубежным странам", - делится "Интерфакс".

В частности, в 2012 году военно-морской атташе Нитта Хироси, как утверждается, беседовал с Сафроновым о кадровых перестановках в Минобороны РФ, которые были инициированы на тот момент главой ведомства Анатолием Сердюковым.

Кроме того, продолжил источник, Хироси также хотел получить от Сафронова информацию о поставках Россией в Китай самолетов Су-35, подводных лодок типа "Лада" и другие военные сведения.

"Подобные встречи в ресторанах проходили вплоть до 2018 года. Российские спецслужбы считают, что практически все японские дипломаты, встречавшиеся с Сафроновым, были представителями разведки", - сообщил осведомитель "Интерфакса".

Ранее в деле Сафронова появился другой новый эпизод, касающийся передачи Германии и Швейцарии информации о войсках РФ в Сирии.

Журналиста, напомним, подозревают в госизмене.

Фото: Иван Сафронов / Facebook